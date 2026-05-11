Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler/B10 - Zeugen nach Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr gesucht

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Birkweiler/B10 (ots)

Am gestrigen Vormittag (10.05.2026, gegen 10:00 Uhr) ereignete sich auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle (AS) Birkweiler in Fahrtrichtung Landau eine Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr. Ein zunächst unbekannter Fahrer eines BMW mit schweizerischer Zulassung fuhr einem 39-jährigen Autofahrer so dicht auf, dass dieser im Rückspiegel das vordere Kennzeichen des BMW nicht mehr ablesen konnte. Im weiteren Verlauf überholte der BMW-Fahrer das Fahrzeug des Geschädigten verbotswidrig über eine schraffierte Sperrfläche und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung A65 fort. Um eine drohende Kollision während des riskanten Überholvorgangs zu verhindern, musste der 39-Jährige sein Fahrzeug stark abbremsen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der flüchtige Wagen schließlich im Bereich der AS Wörth-Dorschberg gestoppt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich ebenfalls um einen 39-jährigen Mann. Dieser räumte den Überholvorgang zwar ein, bestritt jedoch eine Gefährdung oder Nötigung des anderen Verkehrsteilnehmers. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail zu melden. Insbesondere werden weitere Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise des Schweizer BMWs ebenfalls gefährdet oder genötigt wurden.

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