Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Jobcenter - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum (08.05.2026 bis 11.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in das Jobcenter in der Johannes Kopp Straße ein. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Fensters ein und gelangten auf diesem Weg in den Bereich der Cafeteria. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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