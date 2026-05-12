PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung und Beleidigung am Busbahnhof

Landau (ots)

Am 11.05.2026 gerieten gegen 20:25 Uhr ein 17-Jähriger und ein 35-Jähriger am Busbahnhof in Landau in Streit. Auslöser soll gewesen sein, dass der 35-Jährige den Jugendlichen beim Aussteigen leicht zur Seite schubste. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen Beleidigungen gefallen sein. Zudem schlug der 35-Jährige den 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Sichtbare Verletzungen trug der Jugendliche nach aktuellem Stand nicht davon. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 07:36

    POL-PDLD: Landau - Einbruch in Jobcenter - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Tatzeitraum (08.05.2026 bis 11.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in das Jobcenter in der Johannes Kopp Straße ein. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Fensters ein und gelangten auf diesem Weg in den Bereich der Cafeteria. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 18:52

    POL-PDLD: Wernersberg-Unfallflucht

    Wernersberg (ots) - In der Nacht vom 08.05.2026 auf dem 09.05.2026 wurde der geparkte Ford, welcher in der Maisbachstraße in Wernersberg abgestellt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein größerer Lackschaden an dem geparkten PKW. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail unter pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Telefon: 06346-96460 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren