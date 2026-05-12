Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung und Beleidigung am Busbahnhof

Landau (ots)

Am 11.05.2026 gerieten gegen 20:25 Uhr ein 17-Jähriger und ein 35-Jähriger am Busbahnhof in Landau in Streit. Auslöser soll gewesen sein, dass der 35-Jährige den Jugendlichen beim Aussteigen leicht zur Seite schubste. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen Beleidigungen gefallen sein. Zudem schlug der 35-Jährige den 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Sichtbare Verletzungen trug der Jugendliche nach aktuellem Stand nicht davon. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

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