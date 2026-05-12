Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Kuhardt (ots)

In der Zeit von Samstag, 09.05.2026, 18:30 Uhr, auf Montag, 11.05.2026, 15:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortsgemeinde Kuhardt im Landkreis Germersheim. Bislang unbekannte Täter gelangten durch gewaltsames Eindringen in das Innere des Hauses. Dort wurden nahezu alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

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