Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim/Westheim- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Germersheim (ots)

Am 11.05.2026, gegen 16:45 Uhr kam es auf der L538 zwischen Bellheim und Westheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedes Benz, dessen Fahrer nach links in Richtung Wertstoffhof abbiegen wollte kollidierte mit einem BMW, dessen Fahrerin den Mercedes zeitgleich überholen wollte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der BMW und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrerin des BMW wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

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