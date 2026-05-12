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POL-PDLD: Altdorf - Identität des Bruders vorgetäuscht: Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein erwischt

POL-PDLD: Altdorf - Identität des Bruders vorgetäuscht: Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein erwischt
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Altdorf (ots)

Am gestrigen Vormittag kontrollierte die Polizei in der Kirchstraße einen 42-jährigen Autofahrer. Der Mann versuchte zunächst, die Beamten zu täuschen, indem er sich mit dem Ausweis seines Bruders ausgab. Der Schwindel flog jedoch sofort auf. Bei der anschließenden Überprüfung kam heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Da zudem Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Test durchgeführt - das Ergebnis: 0,98 Promille. Neben der Verkehrsstraftat muss sich der Mann nun auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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