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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Wörth im gesamten Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen mit dem Augenmerk auf die Vollständigkeit von Warnwesten, Warndreiecke und Verbandstaschen durch. Nach Beendigung der Kontrollen zieht die Polizei ein positives Ergebnis, denn lediglich bei fünf Verkehrsteilnehmern fehlte eines der mitzuführenden Gegenstände. Weiterhin wurde ein Verkehrsteilnehmer sanktioniert, der gegen das Haltegebot an einem Stopp-Schild verstieß.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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