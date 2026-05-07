Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kam es gestern Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger VW-Fahrer befuhr um 09:45 Uhr die Kreisstraße zwischen Werningshausen und Henschleben. Nach ersten Erkenntnissen übersah er im Kreuzungsbereich zur Landstraße einen 54-Jährigen Opel-Fahrer, der von Vehra in Richtung Haßleben unterwegs gewesen war. Es kam zur Kollision der beiden Autos, wobei beide Männer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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