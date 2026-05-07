PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kam es gestern Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger VW-Fahrer befuhr um 09:45 Uhr die Kreisstraße zwischen Werningshausen und Henschleben. Nach ersten Erkenntnissen übersah er im Kreuzungsbereich zur Landstraße einen 54-Jährigen Opel-Fahrer, der von Vehra in Richtung Haßleben unterwegs gewesen war. Es kam zur Kollision der beiden Autos, wobei beide Männer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:35

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Ein unbekanntes Pärchen verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude in der Salinenstraße. Im Erdgeschoss entwendeten sie einen Fahrradanhänger. Aus dem zweiten Obergeschoss stahlen sie zudem vier Paar Schuhe im Wert von etwa 800 Euro. Eine Zeugin beobachtete das Treiben, ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 11:30

    LPI-EF: Minibagger von Baustelle gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch hatten es Diebe in der Erfurter Krämpfervorstadt auf einen Minibagger abgesehen. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu der verschlossenen Baumaschine, die auf einer Baustelle abgestellt gewesen war. Anschließend entwendeten sie den Minibagger im Wert von etwa 25.000 Euro und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 10:26

    LPI-EF: Flucht führt zur vorläufigen Festnahme

    Sömmerda (ots) - Mittwochnachmittag versuchte ein Mann in Sömmerda erfolglos vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten sprachen den 31-Jährigen gegen 14:30 Uhr im Bereich der Lucas-Cranach-Straße an. Der Sömmerdaer ergriff sofort die Flucht, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Der vermutliche Grund für sein Verhalten konnte durch eine Durchsuchung schnell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren