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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Ein unbekanntes Pärchen verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude in der Salinenstraße. Im Erdgeschoss entwendeten sie einen Fahrradanhänger. Aus dem zweiten Obergeschoss stahlen sie zudem vier Paar Schuhe im Wert von etwa 800 Euro. Eine Zeugin beobachtete das Treiben, woraufhin die Diebe flüchteten.

Bei den Unbekannten soll es sich um einen etwa 185 bis 190 cm großen Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren mit kurzen braunen, ungepflegten Haaren, Dreitagebart, breitem Gesicht und Einstichspuren am Arm sowie um eine etwa 160 bis 165 cm große Frau im Alter von 30 bis 45 Jahren mit langen blonden lockigen Haaren gehandelt haben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf und sucht Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tätern oder zum Verbleib des Beuteguts geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0111724 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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