Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Polizistin bei Verkehrskontrollen in Erfurt leicht verletzt

Erfurt (ots)

Bei zwei Verkehrskontrollen im Erfurter Norden wurden heute Nacht zwei Polizisten leicht verletzt.

Gegen 02:15 Uhr wollten Beamte der Bereitschaftspolizei im Bereich Mittelhäuser Straße/Vollbrachtstraße einen 46-jährigen Pedelec-Fahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Mann jedoch. Eine Polizistin nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf wendete der 46-Jährige und fuhr direkt auf die Beamtin zu. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch sie sich leicht verletzte.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten eindeutige Manipulationsspuren an dem Pedelec fest. Zudem stand der 46-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und für das Fahrzeug bestand kein erforderlicher Versicherungsschutz. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Das manipulierte Pedelec wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nur etwa eine Stunde später flüchtete ein 48-jähriger VW-Fahrer ebenfalls vor einer Verkehrskontrolle. Der polizeibekannte Mann war gegen 03:20 Uhr auf der Salinenstraße in Richtung Mittelhäuser Straße unterwegs gewesen, als ihn eine Streifenbesatzung kontrollieren wollte. Trotz Anhaltesignale beschleunigte er und flüchtete über die Mittelhäuser Straße in Richtung Straße der Nationen. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten von etwa 100 km/h. Auf Höhe einer Tankstelle verlor der Flüchtige in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen VW, kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein und blieb schließlich stehen. Dabei wurde das linke Vorderrad des Autos abgerissen. Als die Beamten den 48-Jährigen aus dem Fahrzeug holten, leistete er Widerstand. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer etwa 1,5 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv. Auch er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 48-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (DS)

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