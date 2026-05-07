Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Erfurt

Erfurt (ots)

Bereits Montag (04.05.2026) kam es in Erfurt zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 11:40 Uhr befuhren die Fahrer einer Mercedes E-Klasse und eines VW Tourans hintereinander die rechte Fahrspur der Hannoverschen Straße stadteinwärts in Richtung Blumenstraße. Auf Höhe der Abfahrt Blumenstraße bremste der Mercedes-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach ohne ersichtlichen Grund ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der VW-Fahrer nach rechts aus. Dabei geriet er mit den Rädern der Beifahrerseite gegen den Bordstein. In der Folge lösten die Seitenairbags des VW aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bereits im Vorfeld war der Fahrer des VW auf den Mercedes aufmerksam geworden. An der Einmündung Bodenfeldallee hatte der Mercedes-Fahrer gehupt, als der VW sowie ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt als Linksabbieger warten mussten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Fahrweise beider Autofahrer bzw. zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0110122 entgegen. (DS)

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