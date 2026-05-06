Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit 200 km/h über Bundesstraße gefahren

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen stellten Polizisten in den vergangenen Tagen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda zahlreiche Verstöße fest.

In der Ortslage Schmira kontrollierten Beamte auf Höhe eines Möbelhauses in Fahrtrichtung Erfurt. Innerhalb von fünf Stunden passierten knapp 2.300 Fahrzeuge die Messstelle. 82 Fahrer überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein Ford-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Gotha. Der Mann war mit 115 km/h unterwegs gewesen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot.

Auch in Schloßvippach führten Polizisten eine Geschwindigkeitsmessung durch. In der dortigen Weimarischen Straße wurden innerhalb von knapp fünf Stunden 438 Fahrzeuge gemessen. 17 Fahrer waren schneller als die erlaubten 50 km/h. Der höchste gemessene Wert lag bei 94 km/h. Für diesen Verstoß sind 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot vorgesehen.

Besonders eilig hatte es zudem ein Motorradfahrer im Bereich von Schillingstedt. Eine zivile Streifenbesatzung stellte den Fahrer einer KTM aus dem Zulassungsbereich Erfurt fest, als er die Bundes- sowie die Landesstraße bei erlaubten 100 km/h mit bis zu 200 km/h bzw. 170 km/h befuhr. Nach derzeitiger Bewertung muss der Mann mit einem Bußgeld von mindestens 940 Euro, zwei Punkten sowie drei Monaten Fahrverbot rechnen. Die abschließende Ahndung obliegt der zuständigen Bußgeldstelle.

Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Wer zu schnell fährt, verlängert seinen Bremsweg, verkürzt seine Reaktionszeit und nimmt sich selbst sowie anderen Verkehrsteilnehmern jede Sicherheitsreserve. Deshalb gilt: lieber kontrolliert ankommen, als schneller zu fahren, als der eigene Schutzengel reagieren kann. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell