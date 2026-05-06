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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior nach Schockanruf um 14.000 Euro betrogen

Erfurt (ots)

Mit einer erfundenen Krankengeschichte haben Betrüger gestern Abend einen 87-Jährigen in Erfurt um 14.000 Euro gebracht. Zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer unbekannten Frau und einem unbekannten Mann, die sich als Krankenhausmitarbeiter ausgaben. In dem Telefonat gaukelten sie dem Mann vor, seine Tochter sei schwerkrank in ein Krankenhaus eingeliefert worden und habe eine Krebsdiagnose erhalten. Um noch am selben Tag eine erfolgversprechende Therapie beginnen zu können, müsse angeblich ein Medikament aus der Schweiz im Wert von 100.000 Euro bestellt werden. Dafür sei eine Anzahlung erforderlich. Der 87-Jährige gab daraufhin an, 14.000 Euro Bargeld zu Hause aufzubewahren. Kurz darauf erschien ein unbekannter Mann vor dem Hauseingang des Seniors und nahm das Geld entgegen. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Erst als der 87-Jährige seine Tochter anrief, flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt vor dieser und anderer Betrugsmaschen: Echte Ärzte, Krankenhausmitarbeiter, Polizisten oder Staatsanwälte fordern am Telefon niemals Bargeld für Behandlungen, Kautionen oder andere angeblich dringende Zahlungen. Beenden Sie solche Gespräche sofort, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und kontaktieren Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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