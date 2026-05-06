Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Müllbehälter in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Dienstagmorgen (05.05.2026) setzten Unbekannte in der Auenstraße in Erfurt einen Müllbehälter in Brand. Gegen 05:20 Uhr wurde das Feuer festgestellt. Der Hausmüllbehälter brannte vollständig ab. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell