Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Stromaggregat aus Umspannwerk gestohlen
Erfurt (ots)
Bereits vergangene Woche hatten es Diebe auf ein Umspannwerk im Erfurter Ortsteil Vieselbach abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag beschädigten die Täter zunächst einen Zaun und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände. Anschließend brachen sie ein Lager auf und entwendeten schließlich ein freistehendes Stromaggregat im Wert von etwa 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)
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