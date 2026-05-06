Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten bei Identitätsfeststellung angegriffen

Erfurt (ots)

Eine Sachverhaltsaufklärung zu einer verbalen Streitigkeit endete Dienstagabend (05.05.2026) am Moskauer Platz in Erfurt mit einem tätlichen Angriff auf Polizisten. Gegen 18:30 Uhr sollte eine 35-jährige polizeibekannte Frau als mögliche Zeugin einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Dagegen wehrte sie sich und versuchte mehrfach, sich vom Einsatzort zu entfernen. Schließlich musste die Frau zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand, versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu lösen und trat mehrfach gezielt in deren Richtung, ohne sie zu treffen. Zudem beleidigte sie die Polizisten fortlaufend während der gesamten Maßnahme. Nachdem sich die Frau wieder beruhigt hatte, wurde sie mit einem Platzverweis und mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung, aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. (DS)

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