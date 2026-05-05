Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und betrunken in Erfurt unterwegs

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte in Erfurt mehrere Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fest. Montagmorgen (04.05.2026) kontrollierten eine Besatzung in der Nordhäuser Straße einen 31-jährigen Transporter-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte bei dem Mann positiv auf Cannabis. Am Abend geriet ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,2 Promille. Und in der Nacht zu Dienstag stoppten Polizisten in der Krämpferstraße einen weiteren E-Scooter-Fahrer. Bei dem 23-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest knapp 0,7 Promille. Für alle drei Männer war die Fahrt damit beendet. Sie mussten sich u. a. Blutentnahmen unterziehen. Gegen den 31-jährigen Transporter-Fahrer und den 23-jährigen E-Scooter-Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft müssen sie mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Gegen den 27-jährigen E-Scooter-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

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