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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weiße Farbspur sorgt für verschmutzte Autos in Erfurt

Erfurt (ots)

Montagvormittag (04.05.2026) sorgte ausgelaufene Farbe in Erfurt für mehrere verschmutzte Fahrzeuge. Kurz nach 11:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Transporter, aus dem im Bereich Mittelstraße/Auenstraße offenbar weiße Farbe auf die Fahrbahn lief. Nach ersten Erkenntnissen zog sich die Farbspur von der Auenstraße bis in die Bergstraße. Mehrere Autofahrer meldeten sich daraufhin ebenfalls bei der Polizei. Sie waren durch die Farbe gefahren, wodurch ihre Fahrzeuge erheblich verschmutzt wurden. Die Farbe ließ sich nach ersten Erkenntnissen nur mit größerem Aufwand wieder entfernen. Polizeibeamte stellten das Verursacherfahrzeug sowie den 22-jährigen Fahrer wenig später fest. Seine Personalien wurden an das Straßen und Tiefbauamt sowie an bereits bekannte Geschädigte übermittelt. Darüber hinaus wurde gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nachdem er den Mangel abgestellt hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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