Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 11-Jährige wieder aufgetaucht
Erfurt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 30.04.2026 vermissten 11-Jährigen aus Erfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (DS)
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