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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 11-Jährige wieder aufgetaucht

Erfurt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 30.04.2026 vermissten 11-Jährigen aus Erfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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