Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Firma

Erfurt (ots)

Über das verlängerte Feiertagswochenende versuchten Unbekannte, in eine Firma im Erfurter Südosten einzubrechen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter zunächst in das verschlossene Gebäude. Anschließend versuchten sie, mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Zugangstür zum IT-Bereich im Obergeschoss zu öffnen. Dies misslang jedoch. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Gestern Morgen wurde die Polizei über den Einbruchsversuch informiert. Beamte sicherten daraufhin am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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