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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss gegen Baum gefahren

Erfurt (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte gestern in Erfurt einen Verkehrsunfall. Der Mann fuhr gegen 13:40 Uhr mit seinem Ford auf der Bunsenstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen folgte er in einer Linkskurve nicht dem Straßenverlauf, sondern fuhr ungebremst geradeaus weiter und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An seinem Ford entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Schaden an dem Baum wurde ebenfalls auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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