Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht führt zur vorläufigen Festnahme

Sömmerda (ots)

Mittwochnachmittag versuchte ein Mann in Sömmerda erfolglos vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten sprachen den 31-Jährigen gegen 14:30 Uhr im Bereich der Lucas-Cranach-Straße an. Der Sömmerdaer ergriff sofort die Flucht, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Der vermutliche Grund für sein Verhalten konnte durch eine Durchsuchung schnell aufgeklärt werden. Die Beamten konnten bei dem Tatverdächtigen eine größere Menge einer unbekannten kristallinen Substanz, Bargeld sowie mehrere Handys auffinden und beschlagnahmen. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Beamten blieben glücklicherweise unverletzt. (SO)

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