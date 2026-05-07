Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Minibagger von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch hatten es Diebe in der Erfurter Krämpfervorstadt auf einen Minibagger abgesehen. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu der verschlossenen Baumaschine, die auf einer Baustelle abgestellt gewesen war. Anschließend entwendeten sie den Minibagger im Wert von etwa 25.000 Euro und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf und schrieb die Baumaschine zur Fahndung aus. (DS)

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