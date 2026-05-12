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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Illegale Entsorgung von Asbestplatten - Zeugen gesucht

POL-PDLD: Illegale Entsorgung von Asbestplatten - Zeugen gesucht
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Hochstadt (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 15:00 Uhr, teilt ein Zeuge bei der Polizei Landau mit, dass auf einem Wirtschaftsweg bei Hochstadt, zwischen der Bundesstraße 272 und dem Sportgelände des VFB 1921 Hochstadt, eine größere Menge Asbestplatten illegal entsorgt wurde.

Die Kriminalpolizei Landau hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Umweltstraftat aufgenommen. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen, die an der besagten Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau, unter 06341-287-0, in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: kilandau.k41@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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