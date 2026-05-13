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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibenhardt - Arbeiter stürzt von Gerüst

Scheibenhardt (ots)

Am gestrigen Mittag stürzte ein 31-jähriger Bauarbeiter von einem Gerüst auf einer Baustelle zur Errichtung eines Einfamilienhauses Am Lettenbuckel in Scheibenhardt und verletzte sich schwer an seiner Schulter. Gegen 12.00 Uhr betrat der 31-jährige Bauarbeiter eine Gerüstdiele und stürzte anschließend aus bisher ungeklärter Ursache aus einer Höhe von etwa zwei Meter auf Schottersteine. Aufgrund der Verletzungen wurde auch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Ob ein strafrechtlicher Sachverhalt vorliegt, bedarf weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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