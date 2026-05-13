Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Rheinzabern (ots)

Ein 13-jähriger Junge verletzte sich am gestrigen Vormittag bei einem Verkehrsunfall in der Faustinastraße in Rheinzabern. Der 13-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Jockgrimer Straße in Rheinzabern und wollte in Richtung Oberdorf weiterfahren. An der Einmündung zur Faustinastraße übersah eine 46-jährige Autofahrerin den bevorrechtigten 13-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit ihm. Durch den Zusammenstoß zog sich der 13-Jährige Verletzungen an seinem Knie und seiner Hüfte zu, sodass er durch einen Rettungswagen in eine Kinderklinik verbracht wurde. Gegen die 46-jährige Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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