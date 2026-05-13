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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallstatistik 2025 - Polizeiinspektion Landau

Landau (ots)

Die Polizeiinspektion Landau hat das Verkehrsunfalllagebild 2025 veröffentlicht.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landau wurden im Jahr 2025 insgesamt 3.063 Verkehrsunfälle registriert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen leichten Rückgang um 3,6 Prozent. Das Unfallgeschehen bewegt sich damit weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden blieb nahezu konstant. Während die Zahl der Schwerverletzten deutlich zurückging, wurden bei den Leichtverletzten sowie den tödlich verletzten Personen leichte Anstiege festgestellt. Besonders auffällig war die Entwicklung bei einzelnen Verkehrsbeteiligungen. Zunahmen zeigten sich insbesondere bei Unfällen mit E-Scootern, Rad- und Pedelec-Fahrenden, motorisierten Zweirädern sowie bei Lkw. Auch Kinder und ältere Menschen waren häufiger betroffen. Positiv entwickelte sich hingegen die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen (jungen Fahrenden), bei der rückläufige Unfallzahlen registriert wurden. Bei den Unfallursachen waren ebenfalls positive Tendenzen erkennbar. So gingen insbesondere Verkehrsunfälle unter Einwirkung berauschender Mittel sowie Verkehrsunfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit und Ablenkung gegenüber dem Vorjahr zurück, was sich auch im direktionsweiten Trend widerspiegelt.

Das vollständige Lagebild ist online unter folgendem Link abrufbar: https://s.rlp.de/4ffFg7N

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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