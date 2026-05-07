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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Cold Case: Tötungsdelikt an Dr. Bernhard Benz im Jahr 2000 - Ermittlungen wieder aufgenommen
Nachtragsmeldung

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Lahr (ots)

Nach der Berichterstattung über die Wiederaufnahme des Falles und der Ausstrahlung in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" sind bei der Kriminalpolizei Offenburg mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die eingerichtete Ermittlungsgruppe wertet diese derzeit mit Hochdruck aus.

In den vergangenen Tagen und seit der Sendung gingen bislang rund 25 Hinweise über das eigens geschaltete Hinweistelefon sowie weitere Kanäle ein. Diese umfassen unter anderem Hinweise auf Personen und Zeugen, die bislang nicht polizeilich befragt wurden und möglicherweise zur Klärung der Tat beitragen können. Die neu eingegangenen Hinweise werden sowohl einzeln als auch im Gesamtzusammenhang bewertet. Parallel dazu werden weiterhin kriminaltechnische Untersuchungen fortgeführt.

Die Kriminalpolizei bedankt sich ausdrücklich für die Bereitschaft zur Mithilfe. Gleichzeitig bitten die Ermittler weiterhin um Unterstützung:

Wer kann weitere Angaben zu den Bewegungen von Dr. Bernhard Benz am Abend des 21. Januar 2000 machen? Wer hat im Bereich des Lahrer Bahnhofs oder der Römerstraße relevante Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu bislang nicht aufgefundenen persönlichen Gegenständen des Opfers geben? Wer verfügt über Informationen aus dem damaligen beruflichen oder privaten Umfeld des Getöteten, die bislang nicht mitgeteilt wurden? Hinweise weiterhin erbeten

Die Polizei bittet darum, auch weiterhin Hinweise mitzuteilen. Diese werden nach wie vor unter der Telefonnummer 0781 21-2820 sowie über das eingerichtete Hinweistelefon 0781 21-6900 entgegengenommen.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters des Tötungsdelikts zum Nachteil des Dr. Bernhard Benz am 21.01.2000 in Lahr führen, ist weiterhin eine Belohnung bis zur Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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