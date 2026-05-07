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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Kontrolle mit Folgen

Kappelrodeck (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch am späten Mittwochabend hat für einen 19 Jahre alten Fahrzeugführer mehrere Konsequenzen. Kurz vor Mitternacht wollten die Polizeibeamten einen VW-Fahrer in der Weinstraße kontrollieren. Der junge Mann versuchte jedoch, sich der Kontrolle zu entziehen, und rannte nach dem Ausseigen aus dem Fahrzeug weg. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten die Beamten den Flüchtigen festnehmen, wobei er erheblichen Widerstand leistete und sich dabei leicht verletzte. Überdies beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Die Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültige Fahrerlaubnis ist. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen und ärztlich versorgt zu werden. Die Untersuchung ergab keine Anzeichen für eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Da das Fahrzeug nicht ihm gehöre, geriet ebenfalls die Eigentümerin in den Fokus der Ermittlungen. Ihr wird vorgeworfen, die Fahrt des führerscheinlosen Mannes zugelassen zu haben, was weitere rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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