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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Radfahrer nach Unfallflucht verletzt - Gibt es Zeugen?

Lahr (ots)

Ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer ist seinen Schilderungen zufolge am heutigen Donnerstagmorgen in der Stefanienstraße von einem überholenden Autofahrer gestreift worden und hierdurch gestürzt. Der 60-Jährige trug hierbei Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Radler war gegen 7:20 Uhr in Richtung Burgheimer Straße unterwegs, als er kurz nach einem dortigen Fußgängerüberweg von einem mutmaßlich schwarzen/anthrazitfarbenen VW Golf überholt und touchiert wurde. Der Unfallverursacher hat sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr erhoffen sich in diesem Zusammenhang Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise zu dem geflüchteten und nun gesuchten Auto und/oder zu dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegengenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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