Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Kleiner Brand in Wohngebäude gelöscht

Offenburg (ots)

Ein kleiner Brand in einem Wohngebäude in der Straße "Großer Winkel" in Sasbach wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schnell gelöscht. Die Bewohnerin alarmierte gegen 2 Uhr die Polizei und die Feuerwehr, nachdem eine Matratze in Brand geraten war. Bei Ankunft der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Feuerwehr wurde starke Rauchentwicklung im Wohnhaus festgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die glimmende Matratze löschen und das Gebäude mit Gebläsen belüften. Laut aktuellen Erkenntnissen könnte ein zuvor erwärmtes Kirschkernkissen die Ursache für den Brand gewesen sein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bewohnerin vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

/sk

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