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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall an Ampelanlage, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Mittwoch an einer Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Friedensstraße. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer wollte gegen 22 Uhr von der Zauberflötenbrücke links in die Wilhelmstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs soll die dortige Ampelanlage "grün" gezeigt haben. Gleichzeitig war ein 53-jähriger Audi-Fahrer auf der Wilhelmstraße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich in Richtung Rammersweierstraße passieren. Auch hier soll die Ampelanlage "grün" gezeigt haben. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Beide Autofahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Unfallbeteiligten ist noch unklar, wie die Ampelschaltung und somit die Vorfahrtsverhältnisse zum Unfallzeitpunkt waren. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung geben können. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781/21-2200 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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