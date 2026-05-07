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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Unfall mit fünf Beteiligten und mehreren Verletzten: Polizei sucht Zeugen

Oberkirch (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen mit fünf beteiligten Verkehrsteilnehmern sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Bei dem sich gegen 9:15 Uhr zugetragenen Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt, eine davon, eine 16 Jahre alte Fahrradfahrerin, dabei schwer. Nach derzeitigen Feststellungen haben drei Autofahrerinnen/Autofahrer und eine Radfahrerin am beschrankten Bahnübergang in der Oberdorfstraße aufgrund Rotlichts an der dortigen Ampel warten müssen. Eine von hinten herannahende 81 Jahre alte Mercedes-Lenkerin prallte nahezu ungebremst in das Heck einer 48-jährigen Opel-Fahrerin. Mutmaßlich unter Beschleunigung ihres Wagens fuhr die 81-Jährige über einen dortigen Gehweg und stieß hierbei mit der jugendlichen Radlerin zusammen, die durch den Aufprall auf den VW einer 44-Jährigen geschoben wurde. In der Folge prallte die Seniorin selbst mit ihrem Mercedes gegen den VW, wodurch der Tiguan auf den KIA eines 36-Jährigen geschoben wurde. Die Velo-Lenkerin wurde hierbei kurzzeitig zwischen dem Tiguan und dem KIA eingeklemmt. Die schwerverletzte 16-Jährige sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin und der Fahrer des KIA wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Das Unfallszenario lässt die Vermutung zu, dass möglicherweise eine medizinische Beeinträchtigung der 81-Jährigen als Unfallursache in Betracht kommt. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 40.000 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere eine Frau, die offenbar einer Unfallbeteiligten auch ihren Namen genannt haben soll, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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