PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Kollision zwischen Auto und E-Scooter

Durmersheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr verletzte sich eine E-Scooterfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Auto leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige Nissan-Fahrerin die Mahlbergstraße in Richtung Rastatter Straße. Zeitgleich war eine 17-jährige mit ihrem E-Scooter auf der Schwarzwaldstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Schwarzwaldstraße/Mahlbergstraße übersah die 17-Jährige offenbar das von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei der die E-Scooter-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht und die Erziehungsberechtigten wurden entsprechend verständigt. Der entstandene Sachsachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 08:04

    POL-OG: Lahr - Beleidigungen und Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Zu einem Vorfall mit antisemitischem Hintergrund soll es am Dienstagnachmittag (28.04.2026) in der Lotzbergstraße gekommen sein. Während eine Schulklasse in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr zum Gedenken und zur Würdigung der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die Stolpersteine an mehreren Standorten in Lahr reinigte und Rosen ablegte, soll ein vorbeifahrender E-Scooter-Fahrer die anwesenden ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 15:32

    POL-OG: Baden-Baden - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Baden-Baden (ots) - Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, am späten Dienstagabend die Scheibe eines Sportstudios, welches sich im Erdgeschoss eines Hauses in der Lichtentaler Straße befindet, eingeschlagen und darüber hinaus darin ein Feuer gelegt zu haben. Ein hierdurch kurz vor Mitternacht entzündeter Teppich wurde von einem beobachtenden Zeugen mit Hilfe einer ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:15

    POL-OG: Willstätt/Ottersweier, A5 - Mehrere Unfälle infolge Aquaplaning

    Willstätt/Ottersweier, A5 (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der A5 in Folge von Starkregen zu Verkehrsunfällen. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein Audi-Fahrer den mittleren Fahrstreifen der A5 zwischen Anschlussstelle Appenweier und Achern in nördlicher Richtung. Bei regennasser Fahrbahn und offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 60-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren