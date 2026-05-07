Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Kollision zwischen Auto und E-Scooter

Durmersheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr verletzte sich eine E-Scooterfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Auto leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige Nissan-Fahrerin die Mahlbergstraße in Richtung Rastatter Straße. Zeitgleich war eine 17-jährige mit ihrem E-Scooter auf der Schwarzwaldstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Schwarzwaldstraße/Mahlbergstraße übersah die 17-Jährige offenbar das von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei der die E-Scooter-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht und die Erziehungsberechtigten wurden entsprechend verständigt. Der entstandene Sachsachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

/sk

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