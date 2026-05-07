Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beleidigungen und Sachbeschädigung

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Zu einem Vorfall mit antisemitischem Hintergrund soll es am Dienstagnachmittag (28.04.2026) in der Lotzbergstraße gekommen sein. Während eine Schulklasse in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr zum Gedenken und zur Würdigung der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die Stolpersteine an mehreren Standorten in Lahr reinigte und Rosen ablegte, soll ein vorbeifahrender E-Scooter-Fahrer die anwesenden Schüler und die begleitende Lehrerin mit antisemitischen Äußerungen beschimpft haben. Der Rollerfahrer wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben, er soll etwa 180 cm groß gewesen sein, gebrochen deutsch gesprochen, dunkelbraune oder schwarze Haare, einen dunklen Hautton und einen Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer rot-schwarzen Cap. Nachdem die Schulklasse die Örtlichkeit in der Lotzbergstraße für etwa eine Stunde verließ , konnten sie auf dem Rückweg feststellen, dass die zuvor abgelegten Blumen zerrupft im Straßengraben lagen. Wer Hinweise zum Rollerfahrer, der Sachbeschädigung oder den antisemitischen Beleidigungen geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0781 / 21 -2820 bei der Kriminalpolizei melden.

/vo

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