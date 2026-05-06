Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Baden-Baden (ots)

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, am späten Dienstagabend die Scheibe eines Sportstudios, welches sich im Erdgeschoss eines Hauses in der Lichtentaler Straße befindet, eingeschlagen und darüber hinaus darin ein Feuer gelegt zu haben. Ein hierdurch kurz vor Mitternacht entzündeter Teppich wurde von einem beobachtenden Zeugen mit Hilfe einer verständigten Bewohnerin des Hauses noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnten den geflüchteten Tatverdächtigen weder vor Ort noch im Zuge einer eingeleiteten Fahndung antreffen. Zwischenzeitlich gelang es Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt, den Heranwachsenden ausfindig zu machen und ihn am heutigen Mittwochmittag vorläufig festzunehmen. Die Hintergründe des Vorfalls dürften nach derzeitigen Erkenntnissen in persönlichen Differenzen zwischen dem 18-Jährigen und dem Inhaber des Studios zu suchen sein. Während der durch das Feuer entstandene Brandschaden als eher gering anzusehen ist, beläuft sich der Schaden an der eingeschlagenen Scheibe auf mehrere Tausend Euro. Gegen den vorläufig Festgenommenen wurden unter anderem Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

/wo

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