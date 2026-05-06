Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nach Überschlag weitergefahren

Bühl (ots)

Ein überaus spektakulärer Unfall hat sich am Dienstagabend bei Starkregen auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle Bühl zugetragen. Ein 48 Jahre alter Autofahrer hat dort kurz vor 20 Uhr infolge mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und hat sich in der Folge überschlagen. Obwohl der 48-Jährige hierbei einen Reifen seines Autos verloren hat, ist der Endvierziger nach dem Überschlag weitergefahren. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten in der Folge ein stark beschädigtes Fahrzeug, welches schließlich von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf der K5308 zwischen Sasbach und Ottersweier angetroffen werden konnte. Beim unverletzten Fahrer konnte weder eine Alkohol- noch Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Die ermittelnden Beamten gehen derzeit davon aus, dass der 48-Jährige bei Aquaplaning im Zusammenspiel mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und unter der Einwirkung des Geschehens weitergefahren ist. Der Sachschaden am Unfallauto dürfte sich im Bereich 30.000 Euro bewegen. Ein Fremdschaden konnte bislang nicht festgestellt werden.

/wo

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