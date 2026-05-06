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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Aufgefahren

Gutach (ots)

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat am Dienstagnachmittag auf der Hausacher Straße zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro geführt. Gegen 14:50 Uhr fuhr ein 50-jähriger Opel-Fahrer auf der B33 von Gutach kommend in Richtung Hausach. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug links abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein dahinter fahrender 57-jähriger Opel-Lenker offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf ein weiteres, vorderes Auto aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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