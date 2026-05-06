Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Rastatt (ots)

Am Dienstagmorgen verletzte sich eine Radfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Auto leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin gegen 8:30 Uhr die Herrenstraße in Richtung Engelstraße. Als sie die Kreuzung "Lyzeumstraße" geradeaus passieren wollte, soll sie an einer Stoppstelle zum Stillstand gekommen sein und anschließend die Fahrt fortgesetzt haben. Offenbar übersah sie dabei die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 35-jährige Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei der die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

/sk

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