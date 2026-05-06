PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Rastatt (ots)

Am Dienstagmorgen verletzte sich eine Radfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Auto leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin gegen 8:30 Uhr die Herrenstraße in Richtung Engelstraße. Als sie die Kreuzung "Lyzeumstraße" geradeaus passieren wollte, soll sie an einer Stoppstelle zum Stillstand gekommen sein und anschließend die Fahrt fortgesetzt haben. Offenbar übersah sie dabei die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 35-jährige Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei der die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 15:20

    POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 4. Nachtragsmeldung

    Baden-Baden (ots) - Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler der Polizei und die Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) von einem Zusammenstoß des Motorflugzeugs und des Segelfliegers in einer Höhe von etwa 300 bis 400 Meter aus. Es liegen weiterhin keine Hinweise auf einen technischen Defekt der Luftfahrzeuge oder eine ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:35

    POL-OG: Hügelsheim - Altpapier in Brand

    Hügelsheim (ots) - Brennendes Altpapier in einem Entsorgungscontainer außerhalb einer Lebensmittelfiliale in der Wagnerstraße rief am Montagabend Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Gegen 20:50 Uhr brach das Feuer im Innern eines verschlossenen Containers aus. Das Gebäude der Filiale wurde nicht beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 10:24

    POL-OG: Rastatt, B462 - Tödlicher Unfall - Nachtragsmeldung-

    Rastatt (ots) - Nach dem tödlichen Unfall im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Nord sind die Bergungsmaßnahmen beendet und die Sperrungen somit aufgehoben. Die Auf- und Abfahrt auf die A5 sowie die B462 sind nun wieder frei befahrbar. /wo Pressemitteilung vom 05.05.2026, 9:01 Uhr Rastatt, B462 - Tödlicher Unfall Bei einem schweren Unfall auf der B462 im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Nord ist in der Nacht auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren