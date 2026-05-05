Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Altpapier in Brand

Hügelsheim (ots)

Brennendes Altpapier in einem Entsorgungscontainer außerhalb einer Lebensmittelfiliale in der Wagnerstraße rief am Montagabend Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Gegen 20:50 Uhr brach das Feuer im Innern eines verschlossenen Containers aus. Das Gebäude der Filiale wurde nicht beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Ob ein technischer Defekt für den Brandausbruch ursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell