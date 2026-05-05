Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 4. Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler der Polizei und die Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) von einem Zusammenstoß des Motorflugzeugs und des Segelfliegers in einer Höhe von etwa 300 bis 400 Meter aus. Es liegen weiterhin keine Hinweise auf einen technischen Defekt der Luftfahrzeuge oder eine strafbare Handlung der Piloten vor. Am Donnerstag findet die Obduktion des verunglückten Piloten statt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 3. Update

Baden-Baden Inzwischen hat die Kriminalpolizei nähere Informationen zu dem Unglücksfall, der sich am Freitagmittag in Baden-Baden zugetragen hat. Die alarmierten Beamten der Kriminalpolizei konnten noch am Nachmittag verschiedene Zeugen vernehmen. Diese berichteten kurz nach 12.30 Uhr von einem lauten Knall und anschließend von vom Himmel fallenden Gegenständen auf die dortige Weide, die auf einen Zusammenprall zwischen dem Motorflugzeug und dem Segelflieger schließen lassen. Gemeinsam mit den Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) sind Kriminaltechniker derzeit noch am Unfallort, um Spuren zu sichern und weitere Erkenntnisse zur Unfallursache zusammen zu tragen. Die Bergung des tödlich verunglückten 53-jährigen Piloten aus dem Wrack des Motorflugzeugs konnte am frühen Abend erfolgen. Der Pilot des Segelfliegers, ein 66 Jahre alter Mann, konnte sich nach dem Zusammenstoß mit einem Fallschirm retten und mit leichten Verletzungen in der Klinik behandelt werden. Die Kriminalpolizei sucht weiter nach Zeugen und Autofahrer auf der A5, die im Bereich der Anschlussstelle Baden-Baden zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr einen Zusammenstoß am Himmel beobachtet haben, Telefon: 0781/21-2820.

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POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 2. Nachtragsmeldung

Baden-Baden Nach dem Absturz eines Motorflugzeugs und eines Segelfliegers sind mittlerweile auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) vor Ort.

Wie sich der Unfall genau abgespielt hat, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der in die Luft gezogene Segelflieger hatte nach dem Ausklinken aus der Luft Wrackteile am Boden gesehen und über Notruf die Rettungskräfte informiert. Er konnte mit seinem Segelflieger unversehrt landen.

Bei den beiden abgestürzten Flugzeugen handelt es sich neusten Informationen um ein Motorflugzeug und einen weiteren zweiten Segelflieger.

Für den Piloten des Motorflugzeugs kam jede Hilfe zu spät, der Pilot des abgestürzten Segelfliegers konnte sich mit einem Fallschirm retten und kam nach der Landung mit dem Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik.

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POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, Nachtragsmeldung

Baden-Baden Bei dem tragischen Unfall am Freitagmittag waren beide Leichtflugzeuge auf einer Wiese in der Nähe der A5/B500 bei der dortigen Kläranlage abgestürzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang genauer zu verifizieren. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorsegler dabei, einen Segelflieger in die Luft zu ziehen. Nachdem der Motorsegler den Segelflieger ausgeklinkt hatte, flog der Segler selbstständig weiter und meldete sich kurze Zeit später über Notruf bei der Polizei. Dabei teilte er mit, dass er von der Luft aus Flugzeugteile auf der Wiese gesehen hatte. Aktuell ist die Unfallstelle großräumig abgesperrt und die Rettungskräfte weiterhin im Einsatz. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Informationen zu dem Unfallgeschehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

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POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit zwei Leichtflugzeugen

Baden-Baden Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorflugzeug und einem Segelflieger kam es am Freitagmittag in der Nähe von Baden-Baden. Gegen 12:40 Uhr war es aus noch nicht geklärten Gründen zu dem tragischen Unfall gekommen, bei dem beide Leichtflugzeuge zusammengestoßen sind. Sowohl der Segelflieger als auch das Motorflugzeug waren nach ersten Erkenntnissen mit jeweils einer Person besetzt. Aktuell sind Rettungskräfte verschiedener Hilfsorganisationen und ein Großaufgebot der Polizei vor Ort.

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