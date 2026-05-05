Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Offenburg (ots)

Ein 31-Jähriger gelangt zur Anzeige und muss mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen, da er am Montagabend sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte. Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten den 31-jährigen gegen 18 Uhr im Kreuzungsbereich Altenburger Allee/Wichernstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Neben des Fahrens unter Drogeneinwirkung muss sich der Mann auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

/sk

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