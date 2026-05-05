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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach, B28 - Unfall bei Überholvorgang

Lautenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, kam es am Montagabend auf der B28 bei Lautenbach. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer die B28 von Oberkirch in Richtung Lauterbach, als er mutmaßlich in einem dortigen Kurvenbereich von einer 32-jährigen Opel-Fahrerin verbotswidrig überholt wurde. Während des Überholvorgangs erkannte die 32-Jährige offenbar den herannahenden Gegenverkehr und scherte ein, wobei sie den Hyundai streifte. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte an der Unfallstelle allerdings keine ärztliche Hilfe. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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