Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B55

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Gegen 10.15 Uhr ereignete sich am Vormittag (27.03.) ein folgeschwerer Alleinunfall auf der B55 (Wiedenbrücker Straße) in Langenberg. Der Fahrer eines VW sowie seine Beifahrerin wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Zuvor befuhr der 21-jährige Mann aus Lippstadt mit einem VW die B55 aus Wiedenbrück, in Richtung Lippstadt. Etwa in Höhe der Straßeneinmündung In der Schweiz geriet der VW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und schleuderte anschließend in den angrenzenden Straßengraben.

Während sich der 21-Jährige bei dem Verkehrsunfall leicht verletzte, wurde die 22-jährige Beifahrerin aus Anröchte schwer verletzt. Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst transportierte die Insassen zu den ambulanten und stationären Behandlungen in Krankenhäuser nach Lippstadt und Gütersloh. Ein zwischenzeitlich eingetroffener Rettungshubschrauber wurde nach ärztlicher Beurteilung für den Transport nicht benötigt und kehrte zum Stützpunkt zurück.

Für den gesamten Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten Polizeikräfte die B55 für beide Fahrtrichtungen. Die qualifizierte Aufnahme übernahm ein VU-Team der Kreispolizeibehörde Paderborn. Durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen wurde das stark beschädigte Unfallfahrzeug geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei rund 10 000 Euro.

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