PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B55

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Gegen 10.15 Uhr ereignete sich am Vormittag (27.03.) ein folgeschwerer Alleinunfall auf der B55 (Wiedenbrücker Straße) in Langenberg. Der Fahrer eines VW sowie seine Beifahrerin wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Zuvor befuhr der 21-jährige Mann aus Lippstadt mit einem VW die B55 aus Wiedenbrück, in Richtung Lippstadt. Etwa in Höhe der Straßeneinmündung In der Schweiz geriet der VW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und schleuderte anschließend in den angrenzenden Straßengraben.

Während sich der 21-Jährige bei dem Verkehrsunfall leicht verletzte, wurde die 22-jährige Beifahrerin aus Anröchte schwer verletzt. Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst transportierte die Insassen zu den ambulanten und stationären Behandlungen in Krankenhäuser nach Lippstadt und Gütersloh. Ein zwischenzeitlich eingetroffener Rettungshubschrauber wurde nach ärztlicher Beurteilung für den Transport nicht benötigt und kehrte zum Stützpunkt zurück.

Für den gesamten Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten Polizeikräfte die B55 für beide Fahrtrichtungen. Die qualifizierte Aufnahme übernahm ein VU-Team der Kreispolizeibehörde Paderborn. Durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen wurde das stark beschädigte Unfallfahrzeug geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 13:17

    POL-GT: 23-Jähriger flüchtet vor der Polizei - Festnahme

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Nachdem ein Autofahrer Donnerstagabend (26.03., 22.30 Uhr) auf der Verler Straße vor den Augen ziviler Polizeibeamter sehr unsicher fuhr und fast mit einer Mittelinsel kollidierte, sollte er im weiteren Verlauf auf der Friedrich-Ebert Straße angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer des Wagens hielt kurz an und Mitfahrer stiegen aus. Anschließend flüchtete er hektisch und mit ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 14:45

    POL-GT: Feuer auf Rietberger Hof

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Donnerstagmorgen (26.03., 05.15 Uhr) kam es auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofs am Westring zu einem Brand. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer im Bereich der Scheune aus. Ein Wohngebäude, mehrere Autos und ein Traktor fingen ebenfalls Feuer. Ein weiteres Wohngebäude wurde durch die Flammen deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Erkenntnissen nach verendeten 1500 Puten im Zuge des Feuers. Die eingesetzten ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 13:49

    POL-GT: 76-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Mittwochmittag (25.03., 13.30 Uhr) stürzte ein 76-jähriger Fahrradfahrer auf der Brockhagener Straße. Zuvor befuhr der Mann die Straße in Richtung Brockhagen auf dem Seitenstreifen. Zeugenangaben nach fiel er mit dem Rad zu Boden, als er auf den Gehweg fahren wollte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Steinhagener in ein nahegelegenes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren