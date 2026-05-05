PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Brand in einer Holzbaufirma

Achern (ots)

Zu einem Großbrand in einer Holzbaufirma kam es am Montagabend im Industriegebiet Heid in Achern. Erste Notrufe über eine weithin sichtbare Rauchsäule gingen gegen 20:45 Uhr ein. Die Brandbekämpfung der mit starken Kräften eingesetzten Feuerwehr ist derzeit immer noch im Gang; eine Brandwache soll später eingerichtet werden. Ein Wohncontainer brannte vollständig nieder, Teile einer Fertigungshalle wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nach derzeitigem Sachstand nicht zu Schaden, der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Das Polizeirevier Achern hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /c-kk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.fest.flz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren