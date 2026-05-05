Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Brand in einer Holzbaufirma

Achern (ots)

Zu einem Großbrand in einer Holzbaufirma kam es am Montagabend im Industriegebiet Heid in Achern. Erste Notrufe über eine weithin sichtbare Rauchsäule gingen gegen 20:45 Uhr ein. Die Brandbekämpfung der mit starken Kräften eingesetzten Feuerwehr ist derzeit immer noch im Gang; eine Brandwache soll später eingerichtet werden. Ein Wohncontainer brannte vollständig nieder, Teile einer Fertigungshalle wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nach derzeitigem Sachstand nicht zu Schaden, der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Das Polizeirevier Achern hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /c-kk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell