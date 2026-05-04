Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Achern/Lichtenau - Mehrere Einbrüche, Hinweise erbeten

Bühl/Achern/Lichtenau (ots)

In der Nacht auf Freitag wurden innerhalb einer Stunde mehrere Einbrüche in Bühl, Achern und Lichtenau gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen versuchten gegen 0:30 Uhr drei bislang Unbekannte durch Aufbrechen zweier Fenster sich gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Robert-Bosch-Straße in Bühl zu verschaffen. Anschließend sollen sie die Örtlichkeit verlassen haben, ohne das Innere betreten zu haben. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Gegen 1 Uhr wurde ein Einbruch in einen Baumarkt in der Karl-Bold-Straße in Achern und gegen 1:45 Uhr ein weiterer Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft 'Im Gewerbegebiet' in Lichtenau gemeldet. Während im Baumarkt mehrere Büros und Schränke ohne Erkenntnisse über erlangtes Diebesgut durchwühlt wurden, erbeuteten die Einbrecher im Lebensmittelmarkt eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und Softgetränke. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, werden geben, sich bei den ermittelnden Beamten der betreffenden Polizeireviere zu melden.

Polizeirevier Bühl: 07223 99097-0

Polizeirevier Achern/Oberkirch: 07841 7066-0

/ph

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