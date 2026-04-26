Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand der Friedenswarte in Bad Ems

Bad Ems (ots)

Am 26.04.2026, gegen 16:17 Uhr kam es in einem alten Schwesternwohnheim (Friedenswarte) und als Lost Place bekannten Gebäude in Bad Ems zu einem Dachstuhlbrand. Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr frühzeitig gelöscht und eine Ausdehnung auf das Gesamte Gebäude verhindert werden. Aufgrund der ersten Meldungen und Gegebenheiten vor Ort war davon auszugehen, dass sich noch weitere Jugendliche im Gebäude befinden würden. Die Feuerwehr konnte bei einer umgehend eingeleiteten Durchsuchung zwei Jugendliche feststellen und diese unverletzt der Polizei übergeben. Der Brand wurde vermutlich durch den unsachgemäßen Gebrauch mit Feuer im Obergeschoss bzw. im Dachgeschoss ausgelöst. Inwiefern es sich hierbei um eine vorsätzliche oder fahrlässige Tat handelt bedarf weiterer Ermittlungen durch die zuständige Kriminalpolizei. Das Gebäude befand sich vor dem Brand bereits in einem baufälligen Zustand, über eine wirtschaftliche Schadenshöhe kann daher keine Auskunft gegeben werden. Es wurden keine Menschen verletzt.

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