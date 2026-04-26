PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Rennerod (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizeiinspektion Westerburg am Sonntag, den 26.04.2026, gegen 05:05 Uhr mit, dass der Führer eines PKW soeben mit einer Hausfassade in Rennerod kollidiert sei. Der unfallverursachende PKW setzte seine Fahrt jedoch in Fahrtrichtung Emmerichenhain fort, woraufhin der Zeuge diesem folgte. Hierbei konnte der Zeuge feststellen, dass der Fahrzeugführer seinen PKW in deutlichen, ausschweifenden Schlangenlinien führte, wodurch der Gegenverkehr immer wieder zum Ausweichen gezwungen war. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten den PKW schließlich anhalten und eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers feststellen. Dies hatte die Sicherstellung seines Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Sollten Sie zu den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern gehören, welche hierdurch gefährdet wurden, wenden Sie sich bitte an hiesige Polizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 15:06

    POL-PDMT: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der L330 Nassau-Hömberg

    Nassau (ots) - Am Sonntag, 26.04.2026 gegen 12:28 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 330, zwischen Nassau und Hömberg, unter Beteiligung eines Motorrades. Ein 35-Jähriger aus der VG Westerburg kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und wurde durch den Aufprall in ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 13:51

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Hund

    Nistertal (ots) - Am 25.04.2026 gegen 07:30 Uhr kam es auf der K61 zwischen den Ortsgemeinden Nistertal und Enspel zu einem Verkehrsunfall mit einem freilaufenden Hund. Der Hund entfernte sich nach der Kollision mit dem PKW verletzt in Richtung der Straße "Am Hohenrain" in Nistertal. Bei dem Hund soll es sich um einen Mischling mit weißem Fell gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet nun um Hinweise bezüglich des Hundehalters. Sachdienliche Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 13:01

    POL-PDMT: Erstmeldung - Nassau, Verkehrsunfall auf L330 Nassau-Hömberg

    Nassau (ots) - Am 26.04.2026 gegen 12:28 Uhr ereignete sich auf der L330 zwischen Nassau und Hömberg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Die L330 ist derzeit für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen. Weitere Informationen folgen, von Vorabanfragen bitten wir abzusehen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren