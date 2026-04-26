POL-PDMT: Geschwindigkeitskontrolle in Mündersbach führt zu mehreren Ordnungswidrigkeitsverfahren!

Nassau (ots) - Am Sonntag, 26.04.2026 gegen 12:28 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 330, zwischen Nassau und Hömberg, unter Beteiligung eines Motorrades. Ein 35-Jähriger aus der VG Westerburg kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und wurde durch den Aufprall in ...

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