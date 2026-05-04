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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Untersuchungshaft wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs

Offenburg (ots)

Zu einem Sexualdelikt zum Nachteil eines Kindes soll es am Freitagnachmittag auf der Toilette eines Restaurants im Offenburger Südwesten gekommen sein. Ein 43-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger soll gegen 18 Uhr einen Jungen in den Toilettenräumen oberhalb der Badebekleidung unsittlich berührt haben. Kurz darauf wurde der Tatverdächtige von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg vor Ort vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in die Gewahrsamseinrichtung verbracht. Am Samstag wurde der 43-Jährige einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen des dringenden Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes beantragten Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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